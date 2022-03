Les gants de Michael Jackson plus à vendre

La vente aux enchères de milliers d'objets personnels de Michael Jackson prévue la semaine prochaine en Californie est annulée. D'après la maison de ventes, c'est le chanteur lui-même qui voulait se débarrasser de sa panoplie avant de faire machine arrière.

Les fans étaient comme fous à l'annonce de la vente. L'annulation a été annoncée par le directeur de Julien's, Martin Nolan, et devraient faire de nombreux déçus. En vente, il y avait quelque 1 390 lots et aurait dû se dérouler du 22 au 25 avril à Beverly Hills. "Je peux vous dire que les deux parties se sont mises d'accord pour ne pas aller plus avant dans la vente", a-t-il dit, précisant que les objets allaient être "restitués" à la star américaine.