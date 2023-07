Luxembourg: les garçons de café ont fait parler leur adresse

Une dizaine d’années après la dernière édition, le Club des jeunes d’Esch-sur-Sûre, ainsi que trois autres clubs locaux, avaient décidé de relancer la «Promilaaf», entendez la course des garçons (de café). «Pour un revival, ce n’était pas si mal, même si nous avons attiré moins de monde que prévu», observait Andrea Fiume, organisateur. «Car, ajoutait-il, les gens ne savent plus ce que c’est, une course des garçons».

Plusieurs épreuves avec deux verres et une bouteille posés sur un plateau, étaient au menu de la journée de dimanche. L’honneur d’entamer les hostilités revenait aux enfants de 6 à 12 ans. «Ils étaient une dizaine à participer», relate Andrea Fiume. «Ils devaient effectuer en parallèle deux parcours d’obstacles identiques, dans une sorte de match à éliminatoire». Et le meilleur temps est à mettre au crédit de Jastice Muller, déclaré grand vainqueur.

50 cl d'eau perdus, 50 secondes de pénalité

Point d’orgue de la journée, et clou final du spectacle, la course réservée aux politiciens, l’après-midi. Onze élus téméraires s’y sont risqués, et c’est le député des Pirates Sven Clement qui s’est montré le plus adroit. Un autre député, Jean-Paul Schaaf (CSV), s’est classé troisième, tandis qu’au milieu d’une palette d’élus locaux, Claude Turmes, ministre Déi Gréng de l’Énergie, représentait le gouvernement. «Nous sommes globalement satisfaits de ce revival», ponctuait Andrea Fiume, «et nous sommes tout à fait disposés à remettre le couvert l’année prochaine». Avec, cette fois, la participation d’un certain Xavier Bettel ?