Au Luxembourg : Les gardes du Palais pourraient être armés

LUXEMBOURG – À cause de la menace sécuritaire, l’armée luxembourgeoise envisage une amélioration du processus de surveillance devant le Palais grand-ducal.

Les Steyr pourraient être remplis de munitions et munis d’une baïonnette. La direction de l’armée aurait confirmé qu’une amélioration des missions de surveillance est à l’étude, du fait de la menace en termes de sécurité. Du coup, si les nouvelles mesures sont adoptées, les touristes devraient respecter une distance de sécurité et il ne serait plus possible de faire des selfies juste à côté des gardes.