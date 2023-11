Les Gay Games s’ouvrent à Hong Kong

Plus d’un millier d’athlètes se sont rassemblés dans un stade de Hong Kong samedi pour l’ouverture des Gay Games, un événement sportif LGBT+ international qui se tient pour la première fois sur le continent asiatique.

Un festival sportif, artistique et culturel

Samedi, des athlètes vêtus de couleurs vives ont pénétré dans le stade Queen Elizabeth brandissant leurs drapeaux nationaux et des bannières arc-en-ciel, sous les acclamations du public.

«Les premiers Gay Games (se déroulant) en Asie, c’est incroyable», a expliqué Hélène Germain, une Française qui s’est rendue à Hong Kong pour la première fois pour participer à une course de pirogue.

«L’ambition des Gay Games a toujours été de créer un festival sportif, artistique et culturel qui célèbre la participation, l’inclusion et le dépassement de soi», a déclaré Lisa Lam, coprésidente de l’événement.

Près de 2400 athlètes vont concourir dans 18 catégories ouvertes à la fois aux personnes LGBT+ et hétérosexuelles.

Cette compétition est «un témoignage fort de la diversité, de l’inclusion et de l’unité», selon la présidente du Conseil exécutif de Hong Kong.

Manifestation conservatrice

La tenue des Gay Games à Hong Kong «est un témoignage fort de la diversité, de l’inclusion et de l’unité de notre ville», a expliqué Regina Ip, présidente du Conseil exécutif de Hong Kong, une des seules voix pro-Pékin à soutenir l’événement.

Le plus grand parti pro-Pékin du territoire autrefois semi-autonome, le DAB, a condamné cette semaine la tenue de l’événement, y voyant une attaque contre «les valeurs traditionnelles de la famille». Samedi, quelques membres d’un groupe religieux ont manifesté contre les Gay Games devant le lieu de la cérémonie.

La compétition va se tenir alors qu’en septembre, la plus haute juridiction de Hong Kong a ordonné aux autorités de créer dans un délai de deux ans, un «cadre alternatif» reconnaissant les droits des couples de même sexe. Mais les juges de la Cour d’appel finale ont également statué que le mariage était «limité aux couples de sexe opposé».

Situation politique tendue

Également vice-présidente de la Fédération française de sport LGBT+, Hélène Germain a expliqué que certains athlètes français n’ont pas voulu se rendre à Hong Kong «à cause de la situation politique». Mais les participants espèrent que les Gay Games pourront aider à lutter contre les discriminations et promouvoir une plus grande acceptation de la communauté LGBT+.