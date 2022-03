Les géants du Net unis pour contrer les pirates

Les grandes sociétés informatiques ont diffusé cette semaine un logiciel de correction

élaboré de concert

et en toute discrétion.

«Aucune opération de sécurité n’a jamais été réalisée à cette échelle», a commenté Dan Kaminsky, qui a découvert il y a six mois la vulnérabilité critique. Le spécialiste en sécurité de IOActive avait alors alerté les grands groupes informatiques, dont Microsoft, Sun Microsystems et Cisco, qui ont planché discrètement pendant des mois pour mettre au point le correctif. Ce dernier est diffusé cette semaine aux entreprises et aux internautes, généralement via des mises à jour automatiques des systèmes.