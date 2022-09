Rentrée au Luxembourg: Les gens achètent moins de fournitures scolaires, ils «trient et recyclent»

«L’an dernier, les familles ne renouvelaient pas forcément certaines fournitures scolaires comme les cartables, car les enfants les avaient peu utilisés en raison des mesures Covid. Cette année, et c’est certainement lié à l’inflation qui touche la plupart des gens, ils trient et recyclent ce qu’ils avaient acheté auparavant. Ils sont attirés par des produits avec recharges, par souci économique et écologique», note Laurence Lesade, chef de produits chez Cactus.

Les achats de rentrée sont un exercice imposé, mais il n’empêche qu’entre la hausse des prix de l’énergie liée au conflit en Ukraine et le réchauffement climatique, ils sont touchés par l’actualité. «Nous constatons une baisse en quantité et en chiffre d’affaires, confirme Daniel Lame, manager du département bazar, chez Cora Foetz. Les causes sont sans doute multiples: concurrence, pouvoir d’achat sous tension, plus de clients en vacances… Les articles premiers prix fonctionnent mieux qu’en 2021».