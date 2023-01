Au Luxembourg: «Les gens croient que planter du cannabis est déjà légal»

«Depuis un an, presque tous les jours, des gens viennent nous demander comment mettre leurs quatre plants de cannabis chez eux. S'ils peuvent acheter des graines... Beaucoup pensent que c'est déjà légal car c'était annoncé pour 2022 . On est obligés de leur expliquer que non».

Dans leur boutique de Gasperich, de Grénge Léiw, Flo et Alex vendent du CBD, une molécule non psychotrope du cannabis. Et ils constatent le grand flou laissé, dans le public, par deux années d'atermoiements autour de la législation sur le cannabis. Prévue dans l'accord de coalition (2018-2023), la future loi a avancé au ralenti, entre pandémie et obstacles de la réglementation européenne.