Au Luxembourg: «Les gens font plus attention à avoir la bonne promotion»

Pour ceux qui n'ont pas raté ce premier jour de promo, les soldes restent un réel moment d'évasion et de joie, malgré les récentes hausses des prix. «On fait attention, c'est vrai, mais en même temps on se fait plaisir», nous confie Carine, venue faire les magasins avec sa fille Cassandra, à la recherche de vêtements pour les vacances. Quelques magasins plus loin, Jessica parcourt les allées entre les rayons d'une boutiques de chaussures, tout en gardant deux boîtes à la main. «On a été enfermé deux ans avec la pandémie, là on reprend la vie normale et maintenant on profite, estime la Luxembourgeoise. C'est vrai qu'on regarde aux prix mais au final, on les fait quand même les soldes».