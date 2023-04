Logement au Luxembourg: «Les gens n’arrivent plus à sortir de leur location»

«Les prix de l’immobilier sont certes en baisse, mais cela n’améliore pas la situation pour les ménages. Au contraire, l’accès à la propriété revient quand même plus cher à cause de la hausse des taux d’intérêt», constate Gilles Hempel, directeur de la Fondation pour l’accès au logement. Il réagissait à la publication mardi par athome d'un état des lieux du marché immobilier, faisant état d’un recul des prix de 5,1% au premier trimestre , par rapport à la même période 2022.

Dans l'ancien, les prix ont baissé de 3,6% et dans le neuf, ils se sont effondrés de 7,4%. Par type de logements, la baisse est de 5% pour les appartements et 5,2% pour les maisons. «Cela n’est pas étonnant, car sur le marché privé, les acteurs expliquent qu’il n’y a plus de vente», reprend Gilles Hempel, avant de rappeler «la demande de chômage partiel pour le secteur».