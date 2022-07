Covid-19 au Luxembourg: «Les gens ne peuvent plus identifier où ils ont été contaminés»

35 personnes appellent les résidents positifs au Covid en semaine, douze à quinze le week-end. Editpress

5 616 cas de Covid ont été recensés la semaine dernière. «Avec le nombre de cas qui reste élevé, il est difficile d'appeler, revoir et déterminer la source probable de contamination», indique le ministère de la Santé. Le Contact Tracing appelle «en priorité les personnes qui sont plus à risque de faire des formes graves: les plus de 50 ans, celles avec des comorbidités ou non vaccinées. On suit aussi l'évolution dans les maisons de soins et les hôpitaux», explique le Dr Anne Vergison, cheffe de division à l'Inspection sanitaire.

Jusqu'à la mi-juin, tous les résidents positifs ont pu être appelés par le Contact Tracing. «On s'assure de l'état de santé de la personne, si elle a des comorbidités on l'oriente vers son médecin traitant pour bénéficier d'un éventuel traitement. Et puis on envoie tous les documents comme les certificats d'isolement», détaille la cheffe de division.

Des sources d'infections difficiles à déterminer

Le Contact Tracing ne cherche plus, non plus, à déterminer la source d'infection. «Les gens ne peuvent plus identifier où ils ont été contaminés parce qu'ils ont trop de contacts différents. C'est l'été, les gens vont au restaurant, boire un verre, en festival», détaille le Dr Vergison.