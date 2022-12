Economie luxembourgeoise: «Les gens oublient parfois que l’argent ne tombe pas du ciel»

Pour résumer, le Luxembourg perd en compétitivité et en rentabilité dans de nombreux secteurs hors financiers, la croissance est plus faible, les recettes futures seront donc plus faibles. En bout de chaîne, le triple A du pays est menacé.

«Nos finances publiques sont sous pression»

«La tendance va vers une croissance atone, entre 1 et 2% du PIB, ça nous tracasse. C’est la moitié de ce dont nous avons besoin pour notre train de vie très élevé», détaille Carlo Thelen. L’industrie et la construction seraient «fortement affectées» et la sécurité sociale n’offre plus un matelas aussi confortable qu’avant. Même les recettes fiscales ne sont plus garanties avec ce constat.