Alexandra Oxacelay : «Les gens qui viennent au Luxembourg rêvent de l'eldorado»

LUXEMBOURG – La directrice de l'ASBL Stëmm vun der Strooss, Alexandra Oxacelay, est l'invitée de la «Story» de L'essentiel Radio toute la semaine.

La séquence du 7 juin

Fondée en 1996, l’ASBL Stëmm vun der Strooss œuvre en faveur de l’intégration sociale et professionnelle des personnes défavorisées. L’ASBL, qui a embauché en 1997 son premier assistant social, emploie aujourd’hui 63 personnes, et a une capacité d’accueil annuelle de 4 900 personnes.

«C’est important qu’on soit là pour des personnes défavorisées. Au cours des deux dernières années, la pauvreté augmente drastiquement, on ne peut pas accueillir tout le monde, on a dû restreindre les entrées, les activités… Ceux qui ont le plus pâti, ce sont les personnes défavorisées», insiste Alexandra Oxacelay.