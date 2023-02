Bagarres entre automobilistes au Luxembourg: «Les gens sont de moins en moins civilisés»

Deux automobilistes ont eu une vive altercation le vendredi 10 février sur l'A31, à quelques kilomètres du Luxembourg. L'essentiel/Mobile Reporter

«Je ne sais pas à quoi cela tient mais la criminalité quotidienne a empiré au Luxembourg, soupire Paul Hammelmann. Interrogé par L'essentiel sur les bagarres à répétition entre automobilistes filmées ces derniers jours au Grand-Duché et sa proche région, le président de la Sécurité routière déplore des incidents «en hausse». «Les gens sont de moins en moins civilisés. Les bagarres entre automobilistes étaient très rares avant, certaines personnes se croient aujourd'hui tout permis».

Paul Hammelmann craint que le phénomène ne s'amplifie à l'avenir et appelle les pouvoirs publics à davantage de fermeté et de sévérité, d'autant que ces bagarres détournent l'attention des automobilistes et risquent de provoquer des accidents. «La société devient trop permissive, pas seulement au Luxembourg, ajoute-t-il. À la Sécurité routière, nous finalisons justement un catalogue de revendications pour les élections communales et législatives. Un chapitre sera consacré aux incivilités, parce que c'est un vrai sujet dans notre pays…».

«Calmer le jeu»

«Est-ce que la violence devient systématique lorsqu'il y a des embouteillages? C'est difficile à dire mais rien n'oblige un conducteur ou un passager à sortir de son véhicule s'il se sent menacé, souligne Élodie Morin, psychologue. Les conditions de circulation quotidiennes sont propices à la frustration et à la colère, mais il y a une différence entre ronchonner dans sa voiture et commettre un acte de violence sur autrui, qui doit être sanctionné».

Aurore Jurga, elle aussi psychologue, conseille de son côté de «calmer le jeu» en pareille situation. «Face à l’agressivité, il vaut mieux ne pas répondre par l’agressivité, mais plutôt prendre de la hauteur et communiquer. Si aucune entente n'est possible, mettez-vous alors en sécurité et appelez les instances compétentes». La psychologue redoute que cette agressivité au volant devienne de plus en plus fréquente à l'avenir: «Nous sommes régulièrement confrontés à des scènes de violence, dans les médias ou dans notre vie quotidienne. Cela peut renforcer les manifestations impulsives chez certaines personnes».

Grosse bagarre à l’heure de pointe sur l’A3

Pas davantage de violence dans les trains?