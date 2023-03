Tbilissi : Les Géorgiens se lèvent contre une loi pro-russe

Des dizaines de milliers de manifestants se sont réunis mercredi en Géorgie à Tbilissi, la capitale, contre un projet de loi controversé visant médias et ONG, selon un journaliste de l'AFP, au lendemain de heurts entre opposants et policiers.

Des drapeaux de la Géorgie et de l'Union européenne étaient brandis par les manifestants, réunis devant le Parlement national dans le centre-ville. Les chiffres de la police et de l'opposition n'étaient toutefois pas encore disponibles.

Quelques instants plus tôt, les forces de l'ordre avaient utilisé des canons à eau pour tenter de faire partir la foule rassemblée pour dénoncer un projet de loi qui menacerait médias et ONG, dans ce petit pays du Caucase qui ambitionne de rejoindre l'UE et l'Otan.