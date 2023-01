Loi déchets au Luxembourg: Les grandes chaînes de burgers testent le réutilisable

L'essentiel

La transition est en marche et les restaurants des grandes chaînes de burgers au Luxembourg se transforment. Sollicité par L’essentiel , McDonald’s a expliqué qu’après une phase test, le remplacement d’emballages jetables par des emballages réutilisables pour la consommation en salle a bien été opéré. Objectif: respecter la nouvelle loi sur les déchets entrée en vigueur au 1er janvier. «Outre un recyclage précis et l'optimisation continue des emballages, la réduction de ces derniers est une mesure centrale», insiste Guy Moore de McDonald’s Luxembourg.

«Depuis quelques mois, nous nous préparons intensivement, précise-t-il. Nous avons réalisé des formations auprès de nos employés et testé des emballages réutilisables quant à leur utilisation». Ainsi, des récipients, des tasses et des couverts réutilisables sont désormais proposés, certains avec des couvercles, comme par exemple pour la salade. De plus, à partir de cette année, nos produits ne seront plus emballés dans des boîtes en carton, mais dans du papier d'emballage et des sacs en papier, ce qui entraînera des économies de matière allant jusqu'à 70%», ajoute-t-il.

Forcément des nouvelles stations de retour ont été mises en place dans les restaurants, afin que les clients puissent y retourner la vaisselle réutilisable et des emballages jetables. «Le nettoyage de la vaisselle réutilisable est en partie réalisé par des prestataires de lavage externes», précise la firme qui souligne qu’elle ne dispose pas du recul suffisant pour évaluer «l'acceptation du nouvel emballage par les clients luxembourgeois».

Chez Burger King aussi on s’adapte. Le restaurant de Mersch, ainsi qu’un restaurant Quick à Esch, ont mis à l’essai un nouveau packaging réutilisable. Une poubelle permet aussi de faire le tri entre le jetable et le réutilisable à la fin du repas. «La réduction de l’empreinte écologique de nos activités a toujours été une priorité pour Burger Brands», explique un porte-parole du groupe qui réunit 7 restaurants Burger King et 4 restaurants Quick au Grand-Duché.

«Au Luxembourg, nos équipes ont débuté les premiers tests fin décembre dans les restaurants Quick et Burger King, afin de déterminer le meilleur matériau pour remplacer la vaisselle jetable, tel que requis par la nouvelle législation. Ainsi, nous allons tester différents types de plastique selon certains critères, à savoir la résistance aux chocs, rayures et tâches, la résistance à la chaleur élevée et, enfin, la possibilité de personnalisation», précise le porte-parole.