Au Luxembourg: Les grands évènements musicaux à ne pas louper début 2023

Lomepal jouera à la Rockhal le 28 février prochain. AFP

Après deux saisons marquées par l’annulation et le report des concerts, 2022 a été l’année où la machine s’est relancée. Et 2023 devrait se poursuivre sur le même rythme. Gros plan sur les plus gros événements prévus jusqu’en mars.

Temple du Metal

Les groupes de metal seront présents en force au Luxembourg, au premier trimestre de l’année, avec Leprous + Kalandra + Monuments (13/02), Katatonia (20/02), Bullet For My Valentine + Jinjer (22/02), Wardruna (23/02) et les poids lourds Gojira (26/02) à la Rockhal, ainsi que Apocalyptica & Epica (06/02) et Saxon (08/03) à l’Atelier.

Rap dans la place

Les fans n’ont pas manqué de réactivité, le concert de Lomepal (24/02) dans la grande salle de la Rockhal, affichant complet depuis longtemps. La sensation britannique Loyle Carner (28/01), le fantasque Lorenzo (10/03), la star du rap allemand Luciano (12/03) et le rappeur lyonnais Ashe 22 (18/03) seront aussi de passage dans la salle d’Esch-Belval. Le phénomène drill made in France Ziak (20/01) et la valeur sûre Dosseh (03/02) investiront, eux, la scène de l’Atelier.

Rendez-vous pop, Rock & Folk