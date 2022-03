Les gros dodo, c’est fini et c’est bien dommage

Les Français dorment de moins en moins, grignotant chaque année quelques minutes sur la durée de leur sommeil quotidien descendue cette année en-dessous de sept heures en semaine.

L'Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV) a fait réaliser un sondage sur le sujet à l'occasion de la 9ème Journée du sommeil, le 18 mars, où il apparaît que la durée moyenne des nuits des personnes interrogées est de 6h58 en semaine, et de 7h50 le week-end.

Mais «le manque de sommeil ne s'annule pas en deux jours», remarque l'INSV. 33% des personnes interrogées, particulièrement les plus de 35 ans, dorment six heures ou moins en semaine, et 17% le week-end. Un tiers des gens disent mal dormir et 55% voudraient dormir 8 à 9h.