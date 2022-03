Les gros salaires grimpent vite

LUXEMBOURG - L'écart entre les bas et les hauts salaires s'est accrû, selon une étude réalisée par la Chambre des salariés privés (CSL).

«Entre 1991 et 2007, le salaire le plus bas considéré a progressé de 3,1 % par an en moyenne pendant que le salaire le plus élevé considéré a progressé de 4,1 %», note la CSL qui souligne que la progression des salaires est aussi biaisée: «Plus le salaire est élevé, plus sa progression l‘est aussi».