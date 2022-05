Maeva Ghennam : «Les grosses fesses ça me dégoûte, je veux être maigre»

Aujourd’hui, la starlette semble regretter ses opérations chirurgicales, en tout cas en ce qui concerne ses fesses et ses seins, et ça fait déjà beaucoup.

Maeva Ghennam fait une fixation sur son physique, un peu normal quand on sait que c'est son fond de commerce. La bimbo révélée par les Marseillais a tout refait: les seins, les fesses, les yeux, les pommettes, son menton et même le vagin, ce qu'il lui a valu une énorme polémique.

Mais aujourd'hui, la jeune femme, qui va fêter ses 25 ans, ne supporte plus toutes ces outrances: «Je regrette toute ma chirurgie esthétique», a-t-elle confié sur les réseaux sociaux. «En fait je rêve d'être skinny, les formes ça ne me plaît plus, les grosses fesses ça me dégoûte».