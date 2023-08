Covid-19: Les groupes de touristes chinois autorisés à voyager au Luxembourg

La décision a depuis «joué un rôle positif pour la promotion des échanges et de la coopération touristiques», s'est félicité le ministère chinois de la Culture et du Tourisme, à la publication de cette nouvelle liste de pays qui comprend notamment le Luxembourg, la Belgique, mais aussi le Japon, les États-Unis, la Corée du Sud, l'Inde, le Royaume-Uni ou encore la Turquie .

155 millions de départs avant la pandémie

Mais cette interdiction a totalement été levée en début d'année et les touristes chinois qui voyagent individuellement peuvent depuis se rendre où ils le souhaitent. «Les liaisons internationales (avec la Chine) continuent de reprendre et les Chinois sont de plus en plus enclins à voyager à l'étranger», a souligné jeudi le ministère chinois des Affaires étrangères, alors que le pays est longtemps resté quasi isolé du reste du monde faute de vols durant la pandémie et de restrictions draconiennes.