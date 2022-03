Les groupies d'Obama déferlent sur le web

Des centaines d’internautes ont déversé leur émotion, certains pour exprimer leur fierté, beaucoup aussi pour clamer leur amertume.

«Je suis profondément ému», écrit hmsbirkenhead. «J’ai le sentiment d’avoir assisté à un moment historique, et que j’en fais partie, et je suis très, très fier».

L’essayiste pro-Obama Andrew Sullivan, qui tient un blog sur le site du magazine «Atlantic», a collectionné quelques témoignages émouvants: «Demain j’irai au cimetière noir près de Chicago où mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, oncles, tantes, amis, voisins, père et mère sont enterrés. Et je leur dirai qu’ils avaient raison, que si on étudie fort, si on travaille dur, si on garde la foi, qu’on se bat pour la justice, qu’on prie, ce jour viendra. Il est venu».