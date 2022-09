Culture au Luxembourg: Les guitares électriques s'exposent au Pavillon Skip

Les 44 guitares électriques de Luc Henzig, président du centre de Musiques Amplifiées – Rockhal, font voyager les visiteurs à travers le temps au Pavillon Skip à Esch-Belval. «Ce projet met aussi en scène le collectionneur, car sans lui et sa passion, on ne peut pas rassembler ce patrimoine historique du rock et donc de la guitare électrique», explique-t-il. «Nous avons donc conçu cette exposition en quatre thématiques: Getting loud, The big three, Workhorses et Collector’s stories», détaille l’intéressé. Chaque partie plonge les visiteurs dans un retour vers le passé de la guitare électrique.