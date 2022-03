Les Gunners arrivent fortement amoindris à Liège

Mais en Belgique, les Gunners seront également diminués offensivement, puisqu’ils se déplacent sans le Néerlandais Robin Van Persie ni l’Anglais Theo Walcott. Les milieux Andreï Arshavin et Denilson et le défenseur Johan Djourou sont également indisponibles, tandis que Samir Nasri se remet d’une fracture d’une jambe survenue cet été. Le Standard de Liège ne sera lui non plus pas au complet puisque son capitaine Defour, blessé, manquera à l'appel.