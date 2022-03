Come Back : Les Guns N'Roses se trouvent toujours aux portes du paradis

AMNÉVILLE - Le mythique groupe rock a réussi sa révolution et son retour sur scène, vendredi.

Les Guns N'Roses ont été entièrement recomposés autour de leur leader légendaire Axl Rose, mais la magie fonctionne toujours. Même si, il faut l'avouer, Slash manque un peu à la partie guitare. Le rock des Guns N'Roses n'a pas pris une ride, les titres du dernier album, «Chinese Democracy», chantés sur fond de symboles communistes et d'idéogrammes chinois sont là pour montrer que la voix d'Axl Rose est toujours ce chant parfois suraiguë, avec quelque chose de sauvage. Le chanteur de 48 ans conserve sa démarche pour aller et venir d'un bout à l'autre de la scène sur ses nouveaux morceaux très rock. Mais la plus grande partie du public est surtout venue pour la séquence nostalgie.

En un peu plus de deux heures de show à l'américaine, les Guns N'Roses font le tour de leurs plus grands succès. «Live and Let Die» et «November Rain» mettent véritablement le public en fusion, et le tube absolu des Guns, «Knockin' on Heaven's Door», est repris en chœur, comme il y a quinze ou vingt ans.