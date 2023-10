Les habitants de cette ville ne dorment plus à cause de Céline Dion

«Cela nous casse les oreilles» et les gens «n'arrivent plus à dormir» a confié jeudi à l'AFP Anita Baker, la maire de Porirua, une ville de 60 000 habitants. Les «battles» sonores sont devenues tendance en Nouvelle-Zélande, depuis plusieurs années. Le but de chaque participant est de saturer le son des autres avec le sien, craché par des systèmes audio hyper-puissants.

Des battles jusqu'à 2 heures du matin

«Ils adorent Céline Dion», précise Mme Baker. Les habitants de Porirua n'en peuvent plus d'entendre à fond ses tubes comme «My Heart Will Go On» et «It's All Coming Back To Me Now», d'autant que les «battles» durent parfois jusqu'à deux heures du matin, selon la maire.