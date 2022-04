Poisson d’avril : Les habitants de Dallas piégés par un code QR géant

Une société spécialisée dans les spectacles de lumière par drones a redirigé des centaines de personnes vers le fameux clip «Never Gonna Give You Up» de Rick Astley, le 1er avril.

Le code QR a en effet «rickrollé» les victimes, c’est-à-dire qu’il les a redirigées de manière inattendue vers le fameux clip «Never Gonna Give You Up» du chanteur britannique Rick Astley sur YouTube, l’un des mèmes les plus connus d’Internet. De quoi provoquer la surprise et arracher quelques sourires.