Au Japon : Les habitants de Fukushima vont rentrer

Tokyo va autoriser les résidents des deux villes abritant la centrale nucléaire accidentée en 2011, à rentrer dans leurs foyers dès le 10 avril.

400 citoyens y vivaient

Ordres d'évacuation levés

Exposition: 2 à 3 millisieverts

Actuellement, l'interdiction d'habitat porte sur moins de 3% de la préfecture. «Pour la zone concernée d'Okuma, en moyenne l'exposition est de 2 à 3 millisieverts par an», souligne Yohei Ogino. Il reconnaît cependant que ce niveau est établi sur la base de mesures effectuées à un mètre du sol et que des pointes bien plus élevées sont relevées à 1 cm, ce qui va obliger les habitants à adapter leur vie.

Le seuil de 20 millisieverts (au lieu de 1 millisievert habituellement admis) est dénoncé par les organismes non gouvernementaux et dans de récents rapports d'instances des Nations unies comme étant trop haut, notamment pour les enfants et femmes en âge de procréer. Mais le gouvernement répond que ces propos nuisent à l'image de la région.