Au Luxembourg: Où vivent les habitants qui gagnent le plus d'argent?

Les salaires médians* les plus élevés se trouvent à Niederanven. C'est le constat que dresse l’Institut national de la statistique et des études économiques (Statec), qui publie ce lundi, son nouveau tableau «salaires par communes au Luxembourg».

«Le salaire moyen de la commune de Niederanven est de 12 644,86 euros, analyse le Statec. Le salaire médian est de 6 659 euros; la moitié des habitants se situent en dessous de ce revenu, l'autre moitié au-dessus». Le premier décile indique le niveau de salaire en dessous duquel se retrouvent 10% des salaires, et le 9e décile indique le salaire en dessous duquel se situent 90% des salariés. «Pour la commune de Niederanven, 10% des salaires sont placés en dessous du montant de 2 234 euros, et 90% en dessous du montant de 21 875 euros, reprend-il. Le ratio P90/10 pour la commune de Niederanven est de 9,79, donc les personnes avec les salaires les plus élevés reçoivent au moins 9,79 fois plus de salaires que les personnes en bas de l’échelle des salaires».

Statec

Outre Niederanven, Schuttrange, Kopstal, Strassen, Leudelange et Bertrange complètent la tête du classement pour le niveau de salaire médian, avec plus de 6 000 euros par mois. «La situation des communes vis-à-vis des salaires déclarés de leurs habitants est très contrastée, note le Statec. À l’autre extrémité, Rumelange, Differdange, Esch-sur-Alzette, Echternach, Reisdorf et Wiltz se distinguent avec un salaire médian inférieur à 3 400 euros». Si bien que le salaire médian est presque deux fois supérieur à Niederanven, par rapport à Rumelange.

«La région de Luxembourg-Ville et surtout sa couronne, en tant que principale zone économique et financière du pays, a généralement les salaires les plus élevés, rappelle l'institut. Cela est dû à la présence de nombreuses institutions financières, d'entreprises internationales et d'organisations européennes, qui offrent des opportunités d'emploi hautement qualifiées et bien rémunérées».

Statec

En revanche, les régions plus rurales du nord du pays, en dehors des zones urbaines majeures, présentent des salaires relativement plus bas, relève le Statec. Il en va de même pour les communes de l’ancien bassin minier au sud, sud-ouest du territoire. Cela est dû à une «offre d'emploi plus limitée, ainsi qu'à une économie moins diversifiée».

La présence de secteurs d'activité spécifiques dans certaines communes influence aussi le niveau salarial, complète l'institut. Certaines industries ou secteurs spécifiques au Luxembourg, tels que la finance, la technologie ou le secteur des services professionnels, «offrent des salaires plus élevés» par rapport à d'autres secteurs d'activité.

Statec

Enfin, le niveau de qualification et d'expérience des salariés «joue également un rôle important dans les différences salariales, ajoute le Statec. Les postes nécessitant des compétences spécialisées, une expertise technique ou une expérience significative sont mieux rémunérés».

*Le salaire médian divise la distribution salariale en deux parties égales: 50 % des salaires sont inférieurs au salaire médian, et 50% sont supérieurs.

