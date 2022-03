Tirage - Les handballeurs luxembourgeois affronteront le Portugal

Repêché après les exclusions de la Russie et du Belarus, le Luxembourg connaît ses adversaires au dernier tour des éliminatoires de l’Euro 2024. La sélection du Grand-Duché affrontera le Portugal, la Turquie et la Macédoine du Nord pour tenter de se qualifier pour son premier Euro. Les rencontres de ces éliminatoires auront lieu du 12 octobre 2022 au 30 avril 2023 et le calendrier précis sera fixé plus tard.