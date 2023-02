NBA : Le match entre les Wolves et Orlando tourne à la bagarre générale

Le match entre les Minnesota Timberwolves et le Orlando Magic, à Minneapolis, a été marqué par des scènes de violence. La bagarre a éclaté au cours du troisième quart-temps lorsque Mo Bamba, d’Orlando, a jailli du banc pour se ruer sur Austin Rivers, de Minnesota, et le frapper.

Une mêlée s’est ensuivie, la sécurité et d’autre joueurs intervenant pour tenter de séparer les deux joueurs. La bagarre s’est soldée par l’exclusion de cinq joueur: Rivers et Jalen Suggs dans le camp d’Orlando, Bamba, Taurean Prince et Jaden McDaniels dans les rangs de Minnesota. Elle intervient au lendemain d’une autre bagarre survenue au cours du match Cleveland-Memphis, entre Dillon Brooks, des Grizzlies, et Donovan Mitchell, des Cavaliers.