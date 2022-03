Les héritiers de Tolkien accusent Hollywood

La fondation Tolkien Trust accuse le studio hollywoodien New Line Cinema de ne pas lui avoir versé la part qui lui revenait après l'immense succès de la trilogie du "Seigneur des Anneaux".

La trilogie inventée par Tolkien et adaptée au cinéma a rapporté quelque six milliards de dollars depuis 2001. (DR)

Les administrateurs de la fondation Tolkien Trust, basée en Grande-Bretagne, et l'éditeur HarperCollins ont porté plainte conjointement contre le studio hollywoodien New Line Cinema devant un tribunal de Los Angeles. Les avocats de la fondation ont indiqué que New Line ne leur avait pas versé "un seul penny", alors que l'adaptation cinématographique de la saga fantastique de J.R.R. Tolkien et les produits dérivés ont rapporté près de six milliards de dollars depuis 2001.