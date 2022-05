Au Luxembourg: Les hirondelles vont-elles rejoindre leur nouveau logis?

Entamé le 28 mars dernier, le chantier de démolition de la gare d’Ettelbruck était aussitôt interrompu le… lendemain. En cause, une décision avec effet immédiat du ministère de l’Environnement justifiée par la présence de nids d’hirondelles sous le toit du bâtiment. «Il est question de dix à vingt nids», explique Patric Lorgé, membre de la Centrale ornithologique de l’ASBL natur&ëmwelt. Et de préciser que «chaque nid abrite deux adultes et deux nidifications annuelles, soit entre quatre et huit jeunes oisillons».