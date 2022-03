Longévité : Les hommes à poigne vivent plus longtemps

Une poignée de main ferme serait signe d'une plus longue espérance de vie.

Quatorze de ces études traitaient notamment de la vigueur des poignées de main. Sur une période de temps donnée, il apparaît que la mortalité des hommes et femmes à la main molle est supérieure de 67% à celle des hommes et femmes à poigne. D'autres aptitudes physiques ont été étudiées dans cette recherche. Ce sont notamment la vitesse de déplacement ou la faculté à se lever d'une chaine.

Une personne âgée se levant sans trop de difficulté d'un fauteuil, s'avançant rapidement vers vous et vous serrant fermement la main peut donc s'attendre à vivre plus longtemps que ses pairs se déplaçant avec plus de difficulté et dont la poignée de main manque de vigueur.