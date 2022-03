Nouvelle tendance : Les hommes n'ont plus peur de porter des robes

Le chanteur Bad Bunny pose en robe pour Jacquemus. Il n’est pas le seul à porter des vêtements féminins.

Pour sa dernière campagne, la marque française Jacquemus a choisi comme égérie le chanteur et rappeur portoricain Bad Bunny. L’artiste le plus streamé de 2021 est connu pour ses looks qui brouillent les genres, en portant des pièces du vestiaire féminin et du vernis à ongles. Pour Jacquemus, il porte une minirobe rose et des sandales à talons qui semblent trop petites pour lui (photo ci-dessus).