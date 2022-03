Pandémie au Luxembourg – Les hommes «ont raté leur chance» de mieux aider leurs femmes

LUXEMBOURG – Les femmes, sur un plan personnel et professionnel, ont davantage souffert de la pandémie. Entre hausse des responsabilités, isolement et exposition au virus, selon une étude.

Pexels

Que la pandémie de Covid-19, et la crise qui lui est associée, aient creusé des fossés au sein de la société en général est une réalité déjà démontrée ces derniers mois. Mais ces inégalités se sont également accentuées entre les hommes et les femmes au Luxembourg, avance une étude scientifique présentée par le Luxembourg Institute for Socio-Economic Research (LISER) lundi. La crise liée au Covid a eu «un impact majeur sur les femmes», n’hésite pas à constater Taina Bofferding, ministre de l’Égalité. Et tout cela au-delà de la santé.

«Par exemple, les femmes ont été plus engagées dans l’éducation des enfants à domicile et pour les tâches domestiques», résume la ministre. Un constat vérifié en chiffres. Selon le Dr Giorgia Menta, chercheuse au LISER, elles ont passé «30 minutes de plus par jour, en moyenne», à effectuer ce «travail non rémunéré». L'écart sur ce point entre hommes et femmes était, dès juin 2020, «plus large qu'il ne l'était avant la pandémie». «Elles ont été plus touchées, aussi, par les mesures de confinement», appuie la directrice du LISER, Aline Muller.

«Plus de femmes doivent se retrouver dans les organes de décision» Aline Muller, directrice du LISER

Pour synthétiser l'étude, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée a été perturbé pour les femmes, qui ont endossé davantage de responsabilités familiales et réduit de fait leurs interactions sociales. Un cocktail qui s'ajoute aux difficultés rencontrées au boulot, dans la mesure où un grand nombre de femmes occupent majoritairement les emplois les plus exposés au Covid. L'étude du LISER fait d'ailleurs volontairement le lien entre les difficultés rencontrées par les femmes et le fait qu'entre 18 et 44 ans elles ont été davantage contaminées et hospitalisées, même si les formes étaient plus légères.

Elles ont donc plus massivement eu recours au congé pour raisons familiales, au chômage partiel, entraînant aussi un impact sur leurs ressources financières. Et «des conséquences probables sur leur emploi du temps et leur bien-être», résume le LISER. «Les femmes jouent un rôle clé pendant les périodes de crise, mais ne doivent pas être considérées comme des victimes. Simplement, plus de femmes doivent se retrouver dans les organes de décision», note Aline Muller. Car l'objectif est bien là, espère Taina Bofferding: «En tirer les bonnes conclusions et responsabiliser les différents ministères pour qu'ils mettent en œuvre des politiques plus ciblées sur les sexes». Les aides et la communication pendant la crise du Covid auraient-elles dû être plus genrées? «Sans doute, pour éviter de creuser les inégalités», répondent les intervenants.