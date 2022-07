En 2021 au Luxembourg : Les hommes sont morts plus et plus jeunes que les femmes

LUXEMBOURG – La mortalité au Luxembourg a baissé en 2021, après avoir fortement augmenté en 2020 en raison de la pandémie, selon des chiffres publiés jeudi par le Statec.

Le nombre de décès enregistrés au Luxembourg a diminué, en 2021 par rapport à 2020, année marquée par l'arrivée de la pandémie. Selon le bilan publié ce jeudi par le Statec, 4 489 personnes sont décédées au Grand-Duché l'année dernière, 120 de moins qu'en 2020. Soit une baisse de 2,6%, quand 2020 avait vu une hausse de 7,6% par rapport à 2019. «Nous pouvons faire l'hypothèse que cette hausse du nombre de décès en 2020 et 2021 aurait été beaucoup plus importante sans les diverses mesures sanitaires», relève l'institut statistique.

Le début de l'année a toutefois été rude, avec 1 218 morts (dont 439 en janvier, 361 en février et 418 en mars), une hausse de 8,2% par rapport au premier trimestre 2020, mais semblable aux années d'avant le Covid. Au second trimestre 2021, le Luxembourg a enregistré 1 019 décès, en hausse de 4,7% par rapport à la période 2017-2019 mais en baisse de 2,7% par rapport à 2020. Pendant l'été, traditionnellement moins meurtrier, 989 décès ont été enregistrés (-4,4% par rapport à 2020) et au dernier trimestre, 1 263 morts ont été relevées contre 1 403 en 2020 et 1 108 en moyenne de 2017 à 2019.

Taux de mortalité en baisse

Le Statec note également que les personnes décédées étaient à 51,1% des hommes. L'âge moyen des défunts était de 80,7 ans chez les femmes et 74,7 ans chez les hommes. Un quart des personnes décédées étaient âgées de moins de 70 ans, un autre quart avaient 89 ans et plus.

Avec ces chiffres combinés à l'évolution de la population, qui ne cesse de croître, le taux de mortalité de 2021 est retombé à 7 pour 1 000 habitants, un peu moins qu'en 2020 (7,3). À noter que le taux de mortalité n'a jamais atteint, pendant la crise sanitaire, les niveaux enregistrés les années de canicule 2003 (9) et 2006 (un peu plus de 8).

Peu d'impact sur l'espérance de vie Le Statec relève que la pandémie a eu un impact limité sur l'espérance de vie. Elle est, à la naissance, de 84,8 ans pour les femmes et de 80,3 ans pour les hommes, d'après les calculs effectués sur la période 2019-2021. Et elle continue de progresser avec 1,7 an gagné par les hommes et 1,4 par les femmes sur les dix dernières années. En outre, l'écart s'est resserré. Sur la période 1985-1987, ces dames avaient 7,3 ans de plus d'espérance de vie que ces messieurs. L'écart est de 4,5 ans, désormais. En outre, les hommes ont gagné 13 ans depuis 1973, les femmes 10,3 ans.