Mariage pour tous : Les homos vont pouvoir se marier

La France s'apprête à devenir mardi le 9e pays européen à autoriser le mariage homosexuel, et le 14e dans le monde, par un vote historique de l'Assemblée nationale, sans pour autant que cessent les manifestations des «anti», qui appellent à se mobiliser dans tout le pays. Sans surprise, le Parlement adoptera définitivement dans l'après-midi, aux alentours de 17h, le projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de mêmes sexes.

Forte de l'ampleur du mouvement d'opposition, la droite espère toujours que le gouvernement renoncera finalement à sa réforme. La plupart de ses responsables clament qu'elle reviendra de toute façon sur ce texte en cas d'alternance. Et dans l'immédiat, les parlementaires UMP ont d'ores et déjà préparé un recours devant le Conseil constitutionnel. La ministre déléguée chargée de la Famille, Dominique Bertinotti, a toutefois affiché sa «confiance» dans la validité du texte. «Nous avons fait en sorte qu'il n'y ait pas de fragilité juridique», a-t-elle dit.

Frigide Barjot veut «une autre solution»

En Europe, de telles unions civiles existent, notamment depuis 2001 en Allemagne et depuis 2007 en Suisse. Dans huit autres pays européens (Pays-Bas, Belgique, Espagne, Norvège, Suède, Portugal, Islande et Danemark), c'est le mariage lui-même qui est autorisé. Toutefois, au Portugal, l'adoption est exclue. De leur côté, les «pro», d'abord à l'appel du collectif «oui, oui, oui» appellent aussi à un rassemblement à partir de 17h près de l'Assemblée, puis à un autre, à l'appel cette fois de l'Inter-LGBT (lesbienne, gay, bi et trans), à partir de 18h à proximité de l'hôtel de ville. En province, des rassemblements analogues sont prévus: pro-mariage gay à Toulouse, Marseille, Aix-en-Provence, Montpellier, Lyon. Les anti seront à Chambéry, Bordeaux, La Roche-sur-Yon.

De nombreux députés UMP vont s’abstenir

La garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui a porté de bout en bout le projet, s'est déclarée «très inquiète de l'ambiance générale». «Plusieurs d'entre nous sont directement visés, ciblés», a-t-elle estimé. Qu'est-ce que c'est que ce climat d'intolérance, cette incapacité à accepter le débat, les désaccords?», a-t-elle déploré. Dans l'hémicycle, les députés de la majorité devraient très majoritairement voter cette seconde lecture du texte, conforme à la version adoptée le 12 avril dernier par les sénateurs. Lors de la première lecture, le 12 février dernier, seuls quatre députés du groupe socialiste avaient voté contre et un seul au Front de gauche, écologistes et radicaux de gauche ayant été unanimes sur le sujet. Dans l'opposition, la situation devrait être plus contrastée. En février, seuls Benoist Apparu et Franck Riester avaient, à l'UMP, approuvé la réforme, tout comme 4 députés de l'UDI, dont Jean-Louis Borloo, leur chef de file, et Jean-Christophe Lagarde, leur porte-parole. À droite comme au centre, ils avaient été en revanche assez nombreux à s'abstenir, notamment Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire et Pierre Lellouche.