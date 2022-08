Alerte au Luxembourg: Les hôpitaux n'ont un stock de sang que pour six jours!

«Le résultat est simple: nous avons un stock qui atteint un niveau exceptionnellement bas». Mercredi, Anne Schumacher, médecin biologiste et directrice médicale du centre de transfusion sanguine de la capitale, a lancé une alerte sur la quantité de sang actuellement disponible pour les hôpitaux luxembourgeois. Selon un communiqué relayé par la Croix-Rouge, le stock ne couvre «que six jours»! «Même au beau milieu de l’été, la demande en produits sanguins reste élevée, on n’arrête pas de soigner les malades ou les blessés», explique la professionnelle de santé.

Se présenter spontanément

La situation est donc tendue, surtout si on y ajoute la pandémie de Covid, qui ces derniers mois a empêché certains donneurs de contribuer à consolider le stock. La Croix-Rouge rappelle qu'il est possible de se présenter spontanément au Centre de Transfusion sanguine situé 42, boulevard Joseph II à Luxembourg-Ville, ouvert les lundi, mardi et vendredi, de 8h à 16h, et les mercredi et jeudi, de 8h à 18h.