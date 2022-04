Explosion de la demande : Les horlogers de luxe croulent sous les commandes

Les grandes marques horlogères peinent à répondre à la demande après la reprise spectaculaire du luxe l'an passé.

Les nouveautés présentées (de gauche à droite en haut) par Van Cleef & Arpels, Chanel, Cartier, Chopard. En bas: Rolex, Hublot, Bulgari et Gucci.

La Montre Hermès, qui venait présenter ses nouvelles collections au salon de la haute horlogerie de Genève, a ainsi affiché la plus forte croissance parmi tous les produits de la célèbre maison du Faubourg Saint-Honoré à Paris. En 2021, ses ventes de montres, fabriquées en Suisse, ont bondi de 73%.

«Une dynamique très forte de l'horlogerie partout dans le monde»

«En horlogerie, nous avons connu une année extraordinaire», a retracé Guillaume de Seynes, le directeur du pôle amont et participations, lors d'un entretien avec l'AFP au salon horloger appelé Watches & Wonders. «On sent une dynamique très forte de l'horlogerie partout dans le monde», poursuit-il, attribuant cette envolée des ventes notamment au succès d'un nouveau modèle de montre masculine lancé l'an passé. «Nous aurions même pu en vendre davantage si nous avions pu en produire plus», ajoute-t-il, expliquant que l'horlogerie fait face à «un phénomène de demande qui dépasse les capacités de production».

Pour 2022, sa priorité est d'investir dans la production. «L'objectif, c'est de monter en puissance sur le plan industriel», explique M. de Seynes. La montre Hermès n'a «pas de projets d'acquisition», a-t-il toutefois précisé alors que la marque avait déjà renforcé la production en prenant une participation dans la Manufacture Vaucher en 2006, puis en rachetant le fabricant de cadrans Nateber en 2012 et le fabricant de boîtiers Joseph Erard en 2013.

La marque Oris, dont les prix débutent à 1 800 francs suisses (environ le même montant en euros) mais peuvent grimper jusqu'à 7 200 francs a, elle aussi, connu une «année très solide», a renchéri son patron, Rolf Studer. Dans les segments de prix les plus élevés, la marque a toutefois dû repousser le lancement d'une nouvelle collection faute de disposer de calibres horlogers fabriqués dans ses ateliers en quantité suffisantes.

«Nous voulions la lancer cet été, mais nous le faisons seulement maintenant parce que nous n'avions pas assez de mouvements. Nous avions planifié de manière un peu trop prudente et nous avons donc décidé de les réserver aux modèles déjà existants, plutôt que de lancer une nouvelle collection et de ne plus pouvoir fournir les modèles déjà commercialisés», a-t-il justifié.