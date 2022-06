Jugendpakt 2022-2025: Les idées du Luxembourg pour «rendre les jeunes plus forts»

Favoriser le bien-être à l’école, le promouvoir au sein des structures éducatives non formelles et développer les échanges entre les professionnels des secteurs psycho-socio-éducatifs. Voici les trois principaux axes du nouveau pacte pour la jeunesse (Jugendpakt), présenté lundi par le ministère de l’Education nationale, de l’enfance et de la jeunesse.