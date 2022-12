Au Luxembourg: Les illuminations au placard pour économiser l'énergie

Les centres commerciaux, magasins, mettent en place des mesures pour économiser de l’énergie en cette période de flambée des prix. Noël approchant à grands pas, le City Concorde, à Bertrange, a décidé de laisser les illuminations au placard et d’opter pour une décoration «scintillante et miroitante qui joue avec la luminosité déjà présente dans le centre et ses reflets», explique Annette Arens, la chargée de communication.