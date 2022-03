Présidentielle : Les images de Marine Le Pen chahutée en Guadeloupe

Le programme de dimanche de la candidate RN Marine Le Pen en Guadeloupe a été perturbé après l'enregistrement chahuté d'une émission à son hôtel.

Marine Le Pen a annulé son passage à la radio RCI dimanche matin, mais fera une conférence de presse à midi (18h00 à Paris). Elle n’est pas non plus venue sur le marché de Sainte-Anne comme prévu. La visite a été remplacée par celle d’une exploitation agricole à Saint-François.

Sur les images diffusées par la chaîne, on peut voir le garde du corps de Marine Le Pen la prendre contre lui tandis qu'elle baisse la tête pour se protéger. Elle a été rapidement évacuée du plateau sur lequel Guadeloupe La Première devait l'interroger en direct.

Interrogé sur France 3 dimanche, le président de la République Emmanuel Macron s'est déclaré «choqué» et a jugé la «scène totalement inacceptable». Ces faits «me choquent et je les condamne avec la plus grande fermeté», a réagi le président candidat. «Je combats les idées de Mme Le Pen mais avec respect», a-t-il ajouté.