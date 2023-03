Fusillade à Nashville: Les images de vidéosurveillance font froid dans le dos

Comme le montrent les images de vidéosurveillance publiées par la police, l'assaillant est entré en milieu de matinée dans une petite école chrétienne privée de la capitale du Tennessee, «The Covenant School», muni de deux fusils d'assaut et d'un pistolet, en tirant à travers une porte en verre. Il s'est dirigé vers le premier étage de cet établissement, qu'il avait fréquenté en tant qu'élève, en tirant de nombreux coups de feu et en tuant trois enfants, âgés de 8 à 9 ans, et trois adultes, de 60 à 61 ans. Le nom d'une des victimes, identifiée comme Katherine Koonce, correspond à celui de la directrice de l'école, selon le site de l'établissement.

«Elle m'a dit qu'elle était cachée dans un placard»

Rapidement dépêchés sur place, des agents l'ont immédiatement abattu et son décès a été prononcé un quart d'heure après le premier appel aux secours, selon le porte-parole de la police Don Aaron. Pendant l'assaut, une des enseignantes a réussi à appeler sa fille. «Elle m'a dit qu'elle était cachée dans un placard et que ça tirait de partout», a raconté Avery Myrick à la chaîne locale WSMV4. Soulagée que sa mère s'en soit sortie vivante, Mme Myrick a dit «avoir mal pour tous ceux» qui ont perdu leurs proches dans ce carnage.

Des plans de l'école retrouvés dans sa voiture

«Je suis effondré et j'ai le cœur brisé face aux nouvelles tragiques de l'école Covenant», a tweeté le sénateur républicain Bill Hagerty. Environ 400 millions d'armes à feu sont en circulation aux États-Unis, où elles ont causé en 2020 plus de 45 000 décès par suicide, accident ou homicide, selon les derniers chiffres des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). Et pour la première fois cette année-là, les armes sont devenues la première cause de mortalité chez les jeunes âgés de 1 à 19 ans, avec 4 368 décès, devant les accidents de voiture et les overdoses, d'après les CDC.