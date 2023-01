Foot en Italie : Les images «insensées» de supporters de Naples et Rome qui se battent sur l'autoroute

«Un acte insensé qui a mis en grave danger les personnes»

«C'était un acte insensé qui a mis en grave danger les personnes voyageant sur l'une des routes les plus importantes du pays», a déclaré Roberto Rossi, procureur général d'Arezzo, en Toscane. Les dirigeants napolitains ont réclamé la mise en place de mesures «drastiques et efficaces» en Italie afin de traiter le problème du hooliganisme comme ce fut le cas en Angleterre dans les années 1980. «Il est intolérable que des personnes violentes puissent voyager sans être dérangées en Italie et se rendre dans des stades de football», a souligné le club, actuellement en tête de la Serie A et en quête d'un titre de champion qui le fuit depuis 1990.