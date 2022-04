Massacre à Boutcha : Les images «ne suffiront pas» pour juger les crimes de guerre

Un expert explique pourquoi les images de Boutcha ne constituent pas une preuve de crime de guerre. Il faudra enquêter avant de tirer des conclusions.

Les images choc de corps éparpillés sur une route de la ville ukrainienne de Boutcha évoquent des crimes de guerre, mais apporter une preuve juridique et plus encore juger les coupables est un exercice fastidieux, a mis en garde un expert international. Philip Grant, directeur de l'ONG Trial, spécialisée dans la lutte contre l'impunité en matière de crimes contre l'humanité, prévient d'emblée lors d'un entretien avec l'AFP: «Les images en elles-mêmes comptent rarement comme preuves déterminantes».

«Elles peuvent révéler des éléments importants, mais ne révéleront pas toute l'histoire», ajoute-t-il, en recommandant de rester «prudent» et en rappelant les manipulations passées et les interprétations erronées. Le souvenir du faux massacre de Timisoara en Roumanie en 1989 reste vivace. De même que celui, bien réel, de Katyn en 1940, perpétré par l'Union soviétique qui en a accusé les Nazis.

Des civils visés, mais par qui?

La diffusion dans les médias internationaux de photos et de vidéos prises à Boutcha et montrant des corps dans la rue, certains les mains liées dans le dos ou partiellement brûlés, ainsi que des fosses communes, a provoqué l'indignation internationale. Les autorités ukrainiennes affirment que les soldats russes ont massacré des civils, ce que Moscou dément, accusant les autorités ukrainiennes d'avoir mis le tout en scène.

Même si vous déterminez que «les Russes l'ont fait», explique t-il, «nous devons savoir qui a ordonné cela». «Est-ce Vladimir Poutine? Est-ce le commandant sur le terrain? Est-ce une unité de voyous?» «En termes de responsabilité pénale, il est trop tôt pour dire qui devrait se retrouver devant un tribunal pour ces crimes», souligne-t-il. Un processus qui peut être long et compliqué.

Crime et châtiment

La Cour pénale internationale, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies et un nombre croissant de pays veulent enquêter sur les crimes de guerre en Ukraine, depuis l'invasion par la Russie, le 24 février, mais M. Grant prévient qu'ils auront «du pain sur la planche». Le premier pas dans toute enquête de ce type est de «s'assurer qu'un crime a été commis». «Cela peut sembler évident, mais ne l'est pas toujours», rappelle M. Grant, surtout dans un contexte de guerre.

En temps de guerre, tuer des gens peut être légal: la mort d'un soldat au combat n'est pas considérée comme un crime, mais si on le tue après qu'il ait été blessé ou fait prisonnier, c'en est un. Si des soldats sont tués au combat et inhumés dans une fosse commune, cela ne constitue pas un crime. Mais «si vous trouvez dans le charnier une famille, des civils, alors c'est probablement un crime», explique le spécialiste.

Des centaines de responsables potentiels

Une fois qu'on a déterminé qu'un crime a été commis, vient la tâche souvent bien plus complexe de déterminer qui en est responsable. Les crimes de guerre impliquent «de nombreuses strates» de responsabilité dans toute la chaîne de commandement et «jusqu'au sommet», selon M. Grant. Dans ce dernier cas, le plus difficile est «d'avoir accès aux suspects», a-t-il ajouté.