Emploi au Luxembourg: Les immigrés «ne font pas baisser les salaires, plutôt le contraire!»

«Il y a évidemment de grandes différences entre les deux pays, rien qu’au niveau de la taille du marché et de la mobilité», explique le chercheur, contacté par L’essentiel. Au Grand-Duché, «le marché du travail est très unifié et composé pour beaucoup de travailleurs immigrés qualifiés, à la différence des États-Unis, où les migrants sont en moyenne moins formés». Les migrants «ne font pas baisser les salaires, au contraire!» Ils rendent les entreprises plus productives et «ont tendance à faire augmenter les salaires des travailleurs diplômés» et les effets «se répandent rapidement dans le reste du pays et même au-delà des frontières».