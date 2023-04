Au Luxembourg: Les impôts font avec «un personnel insuffisant et des outils vétustes»

L'Administration des contributions directes (ACD) luxembourgeoise n'est pas franchement au niveau où elle devrait être. Un audit réalisé par un cabinet externe a épluché le fonctionnement de cette administration cruciale pour chaque résident et travailleur au Luxembourg, mais aussi pour l'État. C'est notamment elle qui récolte l'impôt, et s'occupe de vos déclarations d'impôt, et, le cas échéant, de vous rendre l'argent perçu en trop.

Or, le rapport d'audit présenté vendredi par la ministre des Finances Yuriko Backes aux députés montre de larges lacunes. «Avec un personnel insuffisant et des outils vétustes (…) nous devons accélérer nos efforts de transformation et de modernisation», résume la directrice de l'ACD, Pascale Toussing. Le rapport montre en effet que les systèmes informatiques utilisés par l'ACD «ne sont plus à la hauteur des exigences» et n'aident pas les agents des impôts à faire leur boulot.

«Transformer l'ACD en acteur moderne»

Ces agents des impôts, justement, ne sont pas assez nombreux. L'ACD a «besoin de ressources humaines adéquates supplémentaires» pour remplir ses missions tout en poursuivant la digitalisation et la modernisation de son travail. Les agents sont d'ailleurs non seulement pas assez nombreux, mais sont parfois aussi largués par des lois qui changent régulièrement. «L'ACD est une administration qui doit s'adapter en permanence à des nouveaux cadres législatifs fiscaux complexes, ayant pour effet des exigences fortement accrues».

Le message du rapport d'audit a été bien entendu. «Nous allons renforcer nos collaborateurs, tant en nombre qu'en qualifications et leur donner de nouveaux outils adéquats pour les tâches à accomplir», pour qu'ils puissent être efficaces, affirme Pascale Toussaing. La ministre des Finances rappelle quant à elle qu'un «processus de transformation a été lancé» qui «permettra à l'ACD de se transformer en acteur moderne». Certaines améliorations ont déjà été mises en place pour les citoyens, qui peuvent par exemple déposer leur déclaration d'impôt de manière digitale. Et un projet de loi a été déposé mardi dernier pour «simplifier et adapter certaines procédures de l'ACD».

