Au Luxembourg : Les impôts rappellent les sportifs amateurs à l'ordre

LUXEMBOURG - Foot, basket, hand... de nombreux sportifs amateurs du pays ont reçu un courrier leur rappelant de déclarer tous les revenus reçus au titre d'indemnités.

Mauvaise surprise dans les boîtes aux lettres des sportifs amateurs évoluant au Luxembourg. Des courriers émanant de l’administration fiscale les invitent à déclarer l'ensemble des revenus perçus via leur activité sportive. L’administration ne s’est pas limitée au football où, selon certaines rumeurs, l’argent circule plus. Basketteurs, handballeurs, athlètes, nageurs, agents sportifs, coach et même les «petites mains» des clubs sont concernés.