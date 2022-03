Feux multiples : Les incendies donnent un peu de répis aux pompiers portugais

Le Portugal, balayé depuis le début de la semaine par de nombreux incendies de forêt et de broussailles, connaissait une accalmie jeudi matin, selon les services de la protection civile.

À 10h00, l'Autorité nationale de la protection civile dénombrait six incendies "significatifs" dans les districts de Viana do Castelo, Porto, Vila Real (nord) et Aveiro (centre) combattus par un peu plus de 200 pompiers aidés de quatre avions et un hélicoptère. Un incendie de broussailles à Carreiras, dans les environs de Viana do Castelo, a été déclaré "maîtrisé".