Russie : Les incendies ont touché des zones polluées par Tchernobyl

Des feux de forêt ont touché près de 4 000 hectares des zones de pollution radioactive, notamment dans l'ouest de la Russie pollué par la catastrophe de Tchernobyl.

La liste des zones touchées dans les "territoires les plus pollués" comprend notamment la région de Briansk, au sud-ouest de Moscou et à la frontière du Bélarus et de l'Ukraine, où 28 feux de forêt ont ravagé 269 hectares. Cette zone a été polluée par les retombées de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl (1986.